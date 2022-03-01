План России по молниеносному захвату Украины провалился, а из перспектив у руководства страны-агрессора остался лишь Гаагский трибунал.

Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Фейсбук.

"Шестой день украинского национального сопротивления! Украинцы, наши Вооруженные Силы, ТРО, все, кто взял в руки оружие, делают невозможное, сдерживая и нанося сокрушительные удары в ответ российской оккупационной армии, которую Кремль почему-то считали непобедимой, но как он ошибался!"- отметил Данилов.

Он добавил, что молниеносная карательная операция, которую руководство России планировало завершить за день-два с треском провалилась.

«Это стало понятно всему миру, и начинают понемногу понимать в самой России. Именно поэтому загнанные в угол кремлевские крысы становятся особенно опасными, переходя границу и отвергая любые правовые, моральные, юридические ограничения в правилах ведения войны.

Понимая, что впереди у всего российского военно-политического руководства РФ только перспективы Гаагского трибунала, они идут ва-банк. Только этим можно объяснить варварский обстрел Градами полуторамиллионного города Харьков. Разрушение исторической жемчужины Европы - города Чернигов, обстрелы Бучи, Ирпеня, Гостомеля и еще десятков и десятков украинских городов и сел.

Город Волноваха находится на грани гуманитарной катастрофы. Раненые, убитые, лишенные своих домов. Этот список преступлений РФ против Украины и ее народа будет предъявлен международным судам, и никто не сможет избежать наказания. Мы им обещаем", - отметил Данилов.

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"Шестой день нашего сопротивления в справедливой войне был тяжелым и напряженным. Враг находится на грани истощения, тогда как украинские силы сопротивления становятся только сильнее с каждым днем. За нами весь украинский Народ и поддержка самых влиятельных стран мира. Россия - страна-террорист, осталась в кричащем одиночестве, без союзников, без чести и достоинства! Боремся, держимся, и смерть врагам! Слава Украине!"- подытожил Секретарь СНБО.