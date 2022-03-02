Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин просчитался в том, как Запад ответит на российское вторжение в Украину. Об этом он сказал в своем обращении к нации, заверив американцев в своей неколебимой решимости в том, что свобода всегда восторжествует над тиранией, передает ВВС.

Байден пообещал России дальнейшие экономические санкции.

"Он понятия не имеет, что его ждет", - сказал президент США о Путине.

"Шесть дней назад Путин попытался пошатнуть основание свободного мира, думая, что заставит его прогнуться перед его угрозой. Но он сильно просчитался… Он думал, что войдет в Украину, и мир опрокинется. Вместо этого его встретила мощная стена, которую он не мог представить, - украинский народ… От президента Зеленского до каждого украинца, их бесстрашие, их мужество, их решимость вдохновляют мир", - заявил лидер США.

"Война Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия... Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет нас разделить... Путин ошибся. Мы были готовы", - заявил Джо Байден.

При этом американский лидер подчеркнул, что США готовы защищать "каждый дюйм территории НАТО", но воевать в Украине не собираются. По его словам, США мобилизует наземные, морские и воздушные силы, чтобы защищать своих союзников, в том числе Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

Джо Байден заявил, что США и партнеры тщательно готовились к возможному российскому вторжению в Украину.

"Я провел бесчисленные часы, объединяя наших европейских союзников. Вместе с нашими союзниками мы прямо сейчас вводим мощные экономические санкции. Вместе с нашими союзниками мы оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более $1 млрд прямой помощи", - отметил он.

Байден подчеркнул, что в ситуации с Украиной наблюдается единство среди лидеров государств. "Мы наблюдаем более единую Европу, более единый Запад", - заявил президент США.

Также Байден заявил, что США закроют свое воздушное пространство для российских самолетов после аналогичных запретов властей Канады и Европы. Запрет касается всех самолетов, используемых, зарегистрированных и сертифицированных в России, включая чартерные рейсы.

Представители обеих партий в Конгрессе тем временем добиваются того, чтобы Белый дом еще более ужесточил антироссийские санкции и в том числе наложил запрет на импорт российской нефти.