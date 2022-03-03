Об этом, я к пишет Politeka.net, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины

Основное о мировой поддержке со слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:

- Украину поддерживают 86 государств и 15 международных организаций

- 19 стран предоставляют Украине оружие

- из 16 стран в Украину едут добровольцы

- 10 стран оказывают макрофинансовую помощь

22 страны – гуманитарную помощь», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее также стало известно, что новые санкции ударят по всем госпредприятиях из России - в Сенат США внесли законопроект HEROIAM SLAVA

Так, ммериканские сенаторы Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект "о прекращении обогащения российских олигархов и отраслевых союзников РФ по схемам использования унизительного злодейства за рубежом"

Законопроект получил название HEROIAM SLAVA. В документе предлагается ввести санкции в отношении всех российских госпредприятий.

В то же время Украина получила от США несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Кроме того, трибунал в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России.