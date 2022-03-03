Об этом, я к пишет Politeka.net, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины
Основное о мировой поддержке со слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы:
- Украину поддерживают 86 государств и 15 международных организаций
- 19 стран предоставляют Украине оружие
- из 16 стран в Украину едут добровольцы
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- 10 стран оказывают макрофинансовую помощь
- 22 страны – гуманитарную помощь», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее также стало известно, что новые санкции ударят по всем госпредприятиях из России - в Сенат США внесли законопроект HEROIAM SLAVA
Так, ммериканские сенаторы Марко Рубио и Чак Грассли представили законопроект "о прекращении обогащения российских олигархов и отраслевых союзников РФ по схемам использования унизительного злодейства за рубежом"
Законопроект получил название HEROIAM SLAVA. В документе предлагается ввести санкции в отношении всех российских госпредприятий.
В то же время Украина получила от США несколько сотен переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
Кроме того, трибунал в Гааге начал расследование возможных военных преступлений России.