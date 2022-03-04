Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Центр противодействия дезинформации
Согласно сообщению, кильки дней назад более 70 мировых компаний выразили протест в связи с широкомасштабным вторжением России в Украину и прекратили сотрудничество с агрессором. Сейчас этот список расширился до более 100 компаний. В последние дни отправили Россию в бан
Бренды товаров:
ASOS, Apple Store, Burberry, Diageo (Smirnoff, Guinness), iHerb, IKEA, Farfetch, H&M (COS, Monk), LEGO, Mango, Mytheresa, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson), Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar
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- Сервисы:
Ableton, Cinema 4D, Joobl, Nintendo eShop, PlayStation Store, Steam, Twitter (запрет на регистрацию аккаунтов)
Машины и самолеты:
Airbus, Boeing, Honda, Hyundai, Mazda, Toyota, Volvo Cars
- Платежные системы:
American Express, SWIFT, Visa, Western Union
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Добавим, что также стало известно о новых санкциях от Минторга США: добавлены запреты на еще более чем 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ.