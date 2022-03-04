Украинская и российская делегации договорились о гуманитарной помощи городам, которые попали в окружение

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович

«Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или «гуманитарным коридорам» окруженным городам. В Украине это города, которые страдают от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей - это тема номер 1 для мира...», - сказал Арестович в эфире информационного телемарафона.

Также Арестович подчеркнул, что украинская сторона понимает, «с кем имеет дело».

«Несмотря на всю важность этой информации, мы понимаем, с кем имеем дело. И обезопасить надо даже гуманитарные конвои. Поэтому эта информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда оно уже будет происходить. А до этого давайте все же придержим ее, кроме общего сообщения, что оно должно состояться», - отметил Арестович.

Напомним, 3 марта россияне нанесли удар по жилым домам в Чернигове.

Погибло 47 человек. Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести.