Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович
«Возникло взаимопонимание по гуманитарной помощи или «гуманитарным коридорам» окруженным городам. В Украине это города, которые страдают от самого же российского нашествия. Это очень хорошо, потому что безопасность мирных жителей - это тема номер 1 для мира...», - сказал Арестович в эфире информационного телемарафона.
Также Арестович подчеркнул, что украинская сторона понимает, «с кем имеет дело».
«Несмотря на всю важность этой информации, мы понимаем, с кем имеем дело. И обезопасить надо даже гуманитарные конвои. Поэтому эта информация будет предоставлена в режиме онлайн, когда оно уже будет происходить. А до этого давайте все же придержим ее, кроме общего сообщения, что оно должно состояться», - отметил Арестович.
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