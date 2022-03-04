Как пишет Politeka.net, Нестор Шуфрич был задержан сегодня в Киеве, когда фотографировал позиции украинских военных. Как оказалось, народный депутат ОПЗЖ был не один, а вместе со своими охранниками, которые отстреливались от теробороны.

Как сообщила журналистка Валерия Егошина, на текущий момент депутат "целый и невредимый".

"2 автомата, 3 пистолета, один автомат со спиленным номером – это о задержанных российских диверсантах? Нет, о нардепе Несторе Шуфриче, который во время войны включается в эфиры пропагандистов. Бойцам он объяснил, что якобы хотел сфотографировать местный культурный памятник (на самом деле – позицию военных). А вот зачем отстреливался от бойцов при задержании и откуда взялось незарегистрированное оружие – пока не объяснил. Оружие забрали, всех задержали, по украинским законам – передадут в полицию или СБУ", - сообщила журналистка.

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