«Все, на что сегодня сподобился Альянс – это провести через свою систему закупок 50 тонн дизельного топлива для Украины»

Об этом, как пишет Politeka.net, в своем новом видеозаявлении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня прошёл саммит НАТО - слабый, расстерянный саммит, где не все считают борьбу за свободу, за Европу целью номер один. Все разведки стран НАТО чудесно знают планы врага и подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление.

9 дней мы видим жёсткую войну - разрушают наши города, обстреливают наших людей, детей, жилые кварталы, церкви, школы. Уничтожают всё, что обеспечивает нормальную жизнь и хотят это продолжать, зная, что новые удары и жертвы неминуемы.

НАТО осознанно принял решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию РФ против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб и внутренне не уверен, хотя может владеть в разы сильнее оружием, чем есть у нас.

Вы должны были думать про людей и человечность, а о чем вы думали на том заседании? Все люди, которые погибнут с сегодняшнего дня, погибнут в том числе из-за вас. Из-за вашей слабости и несплоченности. Всё, на что сегодня способился Альянс - это провести через свою систему закупок на 50 тонн дизельного топлива для Украины. Наверное, для того, чтобы мы могли спалить Будапештский меморандум, чтобы горело. Но он для нас уже сгорел в огне российских войск", - заявил президент Украины.