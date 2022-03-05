Военные со всего мира шокированы высочайшим уровнем боеспособности, которое демонстрируют воины ВСУ и украинский народ. Сегодня авиация, которой давали несколько часов, продолжает ликвидировать врага

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестовича.

«…Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли - это героическое, но чудо.

У некоторых до сих пор присутствует настроение:

- наши успехи - временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.))

Да нет же.

Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.

Я знаю мнение многих военных мира. Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.

Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.

Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..

И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.

Нам давали 48 часов - лучшие военные мира.

На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.

Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи. Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину. Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним. Это займёт время. Но это не будет случайным успехом.

Это - результат нашей с вами общей работы. Всех нас.

И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.

Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, они открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и - не собираются. Мы их ещё погоним назад. Все наши дома и города вернуться к нам. Это наша война Судного дня.

Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.

Сотни лет тяжелого проклятия. Цена не будет легкой. Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира. Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая. За нами - правда киевских князей Древней Руси. За нами - Святослав, Владимир, Богдан. Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.

14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск - рубит, рубит, рубит, с плеча.

Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.

Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку - многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму.

Защитим народную душу.

За предков. За купола Софии. За кручи над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к заездам.

Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость. Которое откроет двери в новый мир. Я лично глубоко удовлетворён. Поставим точку в истории Московии. Поднимем истинную Украину», - заявил Арестович на своей странице в Facebook.