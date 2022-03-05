Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестовича.
«…Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли - это героическое, но чудо.
У некоторых до сих пор присутствует настроение:
- наши успехи - временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.))
Да нет же.
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Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.
Я знаю мнение многих военных мира. Они в шоке - от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.
Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.
Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..
И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные - это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.
Нам давали 48 часов - лучшие военные мира.
На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.
Наши успехи - закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи. Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину. Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним. Это займёт время. Но это не будет случайным успехом.
Это - результат нашей с вами общей работы. Всех нас.
И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.
Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, они открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и - не собираются. Мы их ещё погоним назад. Все наши дома и города вернуться к нам. Это наша война Судного дня.
Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.
Сотни лет тяжелого проклятия. Цена не будет легкой. Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира. Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая. За нами - правда киевских князей Древней Руси. За нами - Святослав, Владимир, Богдан. Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.
14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск - рубит, рубит, рубит, с плеча.
Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.
Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку - многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму.
Защитим народную душу.
За предков. За купола Софии. За кручи над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к заездам.
Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость. Которое откроет двери в новый мир. Я лично глубоко удовлетворён. Поставим точку в истории Московии. Поднимем истинную Украину», - заявил Арестович на своей странице в Facebook.