Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович
«Думаю, что в течение 7 - 10 суток (хотя трудно оценить, но попробую спрогнозировать, скорее, предсказать), они постепенно будут терять способность к оперативным действиям такого размаха: окружение крупных городов, прорывов и так далее. И будут переходить к тактическим действиям, то есть к маленьким попыткам захватить какой-то перекресток или отдать его, все такое», – заявил Арестович.
Арестович так же уточнил, что с учетом того, что силы ВСУ контратакуют для россиян "все может закончиться и быстрее".
"То есть, не война (закончится), а активные попытки (россиян) набегать, что-то захватывать, – да, они могут растаять, как роса на солнце", – высказал свое мнение Арестович.
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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области был освобожден город Чугуев.
По данным Генштаба, в ходе боевых действий оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и замкомандира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.
Кроме того, командование морской пехоты сообщает об уничтожении 30 российских вертолетов за ночь в Херсонской области.