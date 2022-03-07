Украине нужно выстоять еще около 7-10 суток, чтобы увидеть, как Россия потеряет способность к масштабным боевым действиям на территории нашей страны

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович

«Думаю, что в течение 7 - 10 суток (хотя трудно оценить, но попробую спрогнозировать, скорее, предсказать), они постепенно будут терять способность к оперативным действиям такого размаха: окружение крупных городов, прорывов и так далее. И будут переходить к тактическим действиям, то есть к маленьким попыткам захватить какой-то перекресток или отдать его, все такое», – заявил Арестович.

Арестович так же уточнил, что с учетом того, что силы ВСУ контратакуют для россиян "все может закончиться и быстрее".

"То есть, не война (закончится), а активные попытки (россиян) набегать, что-то захватывать, – да, они могут растаять, как роса на солнце", – высказал свое мнение Арестович.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области был освобожден город Чугуев.

По данным Генштаба, в ходе боевых действий оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и замкомандира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковник Денис Глебов.

Кроме того, командование морской пехоты сообщает об уничтожении 30 российских вертолетов за ночь в Херсонской области.