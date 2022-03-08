Сильнейшее сопротивление и героизм украинцев вместе с огромными потерями врага заставит Россию в очередной раз пересмотреть свои ультиматумы.

Такое мнение в эфире телеканала Україна 24 высказал Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет Politeka.net.

По его словам, переговоры Россия инициировала уже на второй день после развязанной ею на территории Украины войны. Такая скорость, отметил Арестович, не имеет аналогов в мировой военной истории.

"У меня на этот счет три мысли. Первое: все пошло не так, как ожидали. Второе: там сразу поняли, что реакция Запада - не та, на которую рассчитывали, и надо подстраховываться - изображать из себя людей, которые готовы к прекращению войны. И третье: они с самого начала не уделяли серьезного внимания этим переговорам, это было для имитации процесса. Потому что "калибры" приехавших туда людей - даже в России они считаются людьми с несколько путаной репутацией, скажем так, - показывают несерьезность отношения к переговорному процессу со стороны РФ», - заявил Арестович, напомнив, что от Украині в состав делегации вошли глава парламентского большинства, министр обороны, советник главы Офиса президента.

«А у них - нечто такое "мединское"», - добавил советник главы Офиса президента.

По словам Арестовича, от раунда к раунду переговоров требования России снижаются.

"Первый раз, когда они предложили переговоры - это было на второй день войны, и мы здесь ждали десант на Печерске, президенту предлагали эвакуироваться, а он отказался - Россия предложила переговоры на условии безусловной капитуляции Украины. Президент тогда посмеялся, потому что это было очень смешно. Это был второй день "операции", - сообщил Арестович.

Представитель Офиса президента добавил, что Россия постепенно снижает планку требования.

"Судя по их официальным комментариям. Где-то делась денацификация — никто ее не ищет и не ждет. Потерялась. А это было главное заявленное требование и первоочередная заявленная цель войны, объявленная высшим руководством РФ. Демилитаризация, как они говорят. Если посмотреть на потери российские – здесь вопрос, кто кого демилитаризует. Пока мы это делаем по полной", - подчеркнул Арестович.

Советник главы Офиса Президента предположил, что еще десять дней таких - и планка переговоров кардинально изменится.

"Будет выглядеть с их стороны примерно так: ну, хотя бы на официальном уровне не используйте известную кричалку харьковских футбольных болельщиков. Это будет единственное требование, которое они оставят, если такими темпами будет все продолжаться", - спрогнозировал Арестович.