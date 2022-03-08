Президент США Джо Байден рассказал о новых санкциях США против России, выступив с заявлением.

Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают обороняться от российских оккупационных войск уже 13-е сутки. Пока Украина защищает свою землю, весь мир помогает украинцам и принимает каждый день новые санкции против России. А сегодня, 8 марта, президент США Джо Байден заявил о новых ограничениях для России.

"Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг", - заявил Байден.

Также американский президент добавил, что Путин не сможет никогда захватить Украину.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну".

Стало известно, что сразу к санкциям присоединилась Британия. Об этом сообщил госминист энергетики Британии Квази Квартенг.

"Этот переход даст рынку, предприятиям и цепям поставки более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса Великобритании", - заявил министр.