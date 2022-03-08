Президент США Джо Байден рассказал о многомиллиардной помощи для Украины, выступив с заявлением.

Как пишет Politeka.net, 24 февраля Владимир Путин объявил войну Украине, назвав ее "спецоперацией". Пока украинцы защищают свою землю от российских оккупантов, весь мир продолжает осуждать действия России, принимать новые санкции против агрессора, а также помогать Украине. Президент США Джо Байден рассказал о новой помощи для украинцев, которую должен одобрить Конгресс.

"Я призываю конгресс США принять пакет на $12 млрд на поддержку Украины", - заявил Байден.

До этого американский президент отметил, что Путин никогда не сможет захватить Украину.

"Украина никогда не будет захвачена Путиным. Он может захватить один город, но он не сможет захватить всю страну", - прозвучало из уст американского президента.

Стоит отметить, что США и Британия сегодня приняли решение отказаться от импорта российской нефти и газа.

"Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг", - было заявлено президентом Джо Байденом, что было поддержано госминистром энергетики Британии Квази Квартенгом.



