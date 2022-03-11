Как пишет Politeka.net, Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля. Украинские войска не только остановили нападение за это время, но и успешно идут в контрнаступления по ряду направлений. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в новом видео.

"Свободный народ свободной страны, мы боремся за нашу свободу уже 16-й день. Это в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение. В четыре раза дольше против армии, которую считали одной из самых сильных в мире. Которая надеялась, что украинцы сдадутся. Надеялась, что кто-то будет встречать с цветами русские флаги на украинских улицах, на наших улицах. Но украинцы гордые люди, которые всегда защищают свое, свою землю и не отдадут оккупанту ниединого клочка этой земли, ниодного процента своей свободы", - сказал Владимир Зеленский.

"Стратегического перелома мы уже достигли. Мы уже идем к нашей цели, к нашей победе", - добавил президент Украины.



