Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит обновленную информацию от Министерства иностранных дел относительно выхода с рынка россии мировых брендов

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Центра.

- Одна из крупнейших юридических компаний мира из США Baker McKenzie уходит с российского рынка из-за войны против Украины

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Немецкая транснациональная фармацевтическая компания Bayer приостановила рекламу и инвестиции в россии, однако пока продолжает поставлять в рф лекарства и детскую продукцию

«Россия постепенно оказывается в экономической изоляции не только через бойкот агрессора мировыми брендами, но и из-за отказ мира от российской нефти и газа», - подчеркивается в сообщении.

Напомним, Сенат США принял резолюцию, осуждающую главу РФ Владимира Путина как международного военного преступника. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, в этом вопросе все были единодушны.