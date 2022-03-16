Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение Центра.
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«Россия постепенно оказывается в экономической изоляции не только через бойкот агрессора мировыми брендами, но и из-за отказ мира от российской нефти и газа», - подчеркивается в сообщении.
Напомним, Сенат США принял резолюцию, осуждающую главу РФ Владимира Путина как международного военного преступника. Несмотря на разногласия между республиканцами и демократами, в этом вопросе все были единодушны.