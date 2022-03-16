Бойцы Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление, что повлияло на ход переговорного процесса с Россией.

Об этом, как пишет Politeka.net сегодня, 16 марта, сообщил Советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Что происходит прямо сейчас. 1. Контрнаступление ВСУ на ряде оперативных направлений. Это кардинально меняет диспозиции сторон. 2. Начинается бегство российских журналистов с телеканалов. 3. Руководство РФ пытается найти союзников, солдаты которых готовы умирать в украинских полях», - написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее Подоляк сообщил, что переговорный процесс «очень тяжелый и вязкий».

"Налицо принципиальные противоречия. Во время перерыва продолжится работа в подгруппах», - писал Подоляк 15 марта.

Кроме того, он подчеркивал, что при этом партнеры Украины боятся стать "глобальными лидерами"

"Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальное без изменений. РФ и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами".