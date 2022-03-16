Как пишет Politeka.net, глава Чечни Рамзан Кадыров несколько дней назад заявил, что прибыл под Киев к своим бойцам. Но после этого появились сообщения, включая от советника руководителя ОП Украины Алексея Арестовича, что возможно Кадыров не был в Украине. "Украинская Правда" проверила телефоны главы Чечни, чтобы понять, где действительно Кадыров находился 13 марта, когда якобы должен был быть под Киевом.

Как выяснили коллеги из "УП", глава Чечни использует два телефонных номера и за последние 7 дней они не подключались в роуминге к украинским вышкам связи. При помощи публичного онлайн-сервиса "УП" узнала адрес, город и страну, где был Кадыров 13 марта. Для этого главе Чечни было написано фейковое сообщение со ссылкой, на которую кликнул Кадыров. Как оказалось, он находился 13 марта в городе Грозный, Россия.



