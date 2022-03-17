Переговоры с Россией продолжаются и одним из главных приоритетов украинской стороны является завершение войны

Об этом, как пишет Politeka.net, в своем новом обращении к украинцам заявил президент Владимир Зеленский.

«Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все граждане Украины. Переговоры продолжаются.

Мои приоритеты на переговорах совершенно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны», - подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский сообщил, что Россия несет на украинской земле такие потери, каких у нее не было ни в Чечне, ни в Сирии. Не было такого количества убитых и у советских войск в Афганистане.

"Каждый российский солдат, который сложит оружие получит шанс. Шанс выжить", - заверил Зеленский.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники, близких к переговорам, сообщило, что Украина и Россия обсуждают мирное соглашение из 15 пунктов, которое включает объявление Киевом отказа от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от союзников и вывод российских войск из Украины, зашедших на ее территорию после 24 февраля.