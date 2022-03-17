Чем больше гибнет российских военных на украинской земле, тем меньше их воля к победе

Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на данные разведки и собеседников в Пентагоне

По самым скромным оценкам США, более 7 тысяч российских военнослужащих были убиты менее чем за три недели боев.

Это больше, чем общее количество американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане.

По словам американских официальных лиц, это ошеломляющее число, накопленное всего за три недели боев, имеет последствия для боеспособности российских подразделений, включая солдат в танковых соединениях. Чиновники Пентагона говорят, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задачи.

По словам источников в Пентагоне, большое и растущее число погибших на войне может разрушить волю к продолжению боевых действий. Результат, по их словам, отражен в отчетах разведки, которые высокопоставленные чиновники в администрации Байдена читают каждый день: в одном из недавних отчетов основное внимание уделялось низкому моральному духу среди российских военнослужащих и описывалось, что солдаты просто бросают свою технику и уходят в лес.

В Пентагоне также отмечают, что, поскольку российские сухопутные войска беспорядочны, российский президент Владимир Путин все чаще атакует украинские города, жилые дома, больницы и школы.

Эта воздушная бомбардировка, по словам официальных лиц, помогла замаскировать плохие действия российских военных на земле.

Напомним, по данным Генштаба ЗСУ за время боев российские войска потеряли более 13 800 человек.