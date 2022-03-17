Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на данные разведки и собеседников в Пентагоне

По самым скромным оценкам США, более 7 тысяч российских военнослужащих были убиты менее чем за три недели боев.

Это больше, чем общее количество американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане.

По словам американских официальных лиц, это ошеломляющее число, накопленное всего за три недели боев, имеет последствия для боеспособности российских подразделений, включая солдат в танковых соединениях. Чиновники Пентагона говорят, что 10-процентный уровень потерь, включая убитых и раненых, для одного подразделения делает его неспособным выполнять боевые задачи.

война, танк, российская военная техника

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По словам источников в Пентагоне, большое и растущее число погибших на войне может разрушить волю к продолжению боевых действий. Результат, по их словам, отражен в отчетах разведки, которые высокопоставленные чиновники в администрации Байдена читают каждый день: в одном из недавних отчетов основное внимание уделялось низкому моральному духу среди российских военнослужащих и описывалось, что солдаты просто бросают свою технику и уходят в лес.

В Пентагоне также отмечают, что, поскольку российские сухопутные войска беспорядочны, российский президент Владимир Путин все чаще атакует украинские города, жилые дома, больницы и школы.

Харьков, руины, война, дом

Эта воздушная бомбардировка, по словам официальных лиц, помогла замаскировать плохие действия российских военных на земле.

Напомним, по данным Генштаба ЗСУ за время боев российские войска потеряли более 13 800 человек.