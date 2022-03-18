"Оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то, еще в 14-15 годах"

Об этом в своем новом видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Politeka.net.

«…Которую они коррумпировали постоянно и которой не боялись. А мы – другие. И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня. Все, что мы сделали через несколько лет. Для нашей обороны. Для нашей тактики. Для тактики защиты, которую не время раскрывать, пока идет война. Как ни время раскрывать и нашу тактику переговоров. Переговоры ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это верным", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также перечислил города, которые стояли настоящими героями и которых украинский народ и власть никогда не оставит – они будут свободны от оккупантов.

«Наш Мариуполь, Харьков, Чернигов, Киевская область, Изюм и все наши города-герои. Каким сложно. Мы делаем всё и делаем всё. Армия, полиция, ГСЧС, гуманитарные конвои, церковь... Весь наш народ. Мы вас не оставим. А им не простим. Вы будете свободны. Как все мы на нашей земле», - заверил президент.

Напомним, мирные жители могут помочь Вооруженным силам Украины и устроить врагу "рельсовую войну". Об этом ранее сообщил советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович.

Снабжение войск РФ по железным дорогам проходит намного эффективнее, чем по автомобильным, заметил он.

"Очень много людей на севере Украины в районе Сум, Чернигова и Ахтырки устроили отличную войну с тылами противника. Она сразу дала результаты. Вопрос – а не хотим ли мы устроить на юге тотальную рельсовую войну", – обратился к украинцам Арестович.

Советник главы ОП полагает, что «рельсовую» войну надо вести по таким направлениям:

Крым — Мелитополь,

Крым — Херсон,

Валуйки — Купянск,