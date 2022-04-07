Дмитрий песков своим заявлением о том, что президент рф путин якобы лично отдал приказ своим войскам отступать от Киева, совершил чуть ли не диверсию.

Такое мнение высказал советник гоавы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович утверждает, что на самом деле это не "жест доброй воли" РФ, а скорее побег российской армии из региона и отметил, что много россиян в соцсетях гневно высказывались относительно того, что армии путина пришлось уйти из Киевской и Черниговской областей.

"Песков направил "любовь" всех россиян лично на путина. Это вообще диверсия. Десятки и сотни тысяч российских пользователей писали: "С*ки, что же вы сдали". А теперь оказывается, лично путин в этом виноват. Или песков с кем-то объединился и они решили все стрелы запустить в путина", – говорит вонный эксперт.

Он добавил, что произойдет простейший психологический перенос – россияне начнут думать, что десятки их солдат "положили" лично по приказу путина.

"Отличная диверсия! Я похлопочу в Офисе, чтобы Пескову дали хотя бы "За мужество III степени". Это мужественный поступок, я бы даже сказал подвиг", – сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что на самом российская армия была вынуждена сбежать из Киевщины под напором Вооруженных сил Украины.