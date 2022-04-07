Президент Польши навал действия путина в Украине геноцидом и призвал Европу к более жестким мерам прости рф.

Президент Польши считает действия РФ геноцидом и полагает, что Запад должен поставить ультиматум Путину. Об этом Анджей Дуда заявил в интервью каналу CNN, передает "Европейская правда".

На вопрос ведущего, согласен ли он с оценкой Владимира Зеленского, что действия России в Буче являются геноцидом, Дуда ответил, что с этим "трудно не согласиться".

"Цель этого вторжения – уничтожить украинскую нацию", - говорит польский президент. Он добавляет, что гибель такого количества мирных жителей свидетельствует о том, что действительно намерена сделать Россия.

Анджей Дуда считает, что Западу пора завершить диалог с Путиным.

"Мы всегда слышали, что с Россией нужно говорить. Но диалог с Россией не имеет смысла... Путину нужно поставить жесткие условия. Надо сказать, что если он не выполнит эти условия, нам не о чем будет говорить", - добавляет он.

На вопрос, действуют ли санкции против России, Дуда сказал, что "санкции должны быть еще более жесткими".

"Но это очень сложная задача. Лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь от нефти", - добавляет он.

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