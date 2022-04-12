Представитель украинской делегации в переговорах с россией Михаил Подоляк рассказал о планах путина на Украину.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что миру было известно о том, что россия "планирует войну и готовит "расстрельные списки" для Украины". В своем Twitter Подоляк написал, что на это украинскому правительству предложили "эвакуироваться в Zoom", и что "Киеву осталось три дня".

"Путин частично имел резон в своих расчётах: некоторые политики на тот момент уже готовы были сдать Украину, высказать обеспокоенность и ввести полусанкции", – пишет Подоляк.

Он заявил, что "иногда один человек может изменить все", имея ввиду Зеленского, и призвал Европу также сделать выбор и отказаться от нефти и газа и России.

Ранее мы писали, что Михаил Подоляк рассказал, что изменилось в переговорах с рф после событий в Буче.

"Переговорный процесс идет постоянно. Есть встречи, когда делегации непосредственно между собой встречаются, подводятся какие-то промежуточные итоги. А есть постоянно идущий онлайн-процесс, в котором участвуют рабочие группы. На сегодня есть некоторое изменение переговорного фона, в связи с событиями в Киевской области, Буча и не только, – и это накладывает определенный отпечаток", - рассказал Подоляк.

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