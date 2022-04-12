Так, по его словам, вцелом существует три варианта.

Первый из них – Путин жив и остается при власти, избежав госпереворота.

«Он остается и они сохраняют вот этот курс на изоляцию, на попытки договориться, где-то обойти санкции, но вобщем проседают очень сильно, не могут проецировать военную силу и пытаются сосредоточиться внутри, начинается внутренняя борьба. Хотя, конечно, будут огрызаться на Украину, Грузию, Молдову. Как и раньше, только уже пожиже. Труба пониже и дым пожиже, потому что они лишили армию боеспособности и не могут проецировать военную силу – основу своей внешней политики», - пояснил первый вариант развития событий Арестович в интервью YouTube-каналу "Центр".

Второй вариант, по словам советника главы ОП – это устранение Путина.

«Сам умер, устранили, добровольно ушел, попросили… Все что угодно, он ушел - тогда побеждают либералы. Если бы Путин без войны ушел, победили бы более сумасшедшие фанатики войны в России и мы бы имели полтора года фашизма российского с такой же войной, только уже с применением тактического ядерного оружия или что-нибудь такого, с безумной попыткой мобилизировать. От такие, типа Шойгу. Но эта партия из-за этой неудачной войны очень сильно просела, она не поднимется. Разборки между силовиков, аресты и прочее», - сообщил Арестович.

По его словам, в таком случае олигархи попытаются договориться и в конце-концов на свободу будет выпущен либо Алексей Навальный, либо кто-то еще.

«И вот это самый худший вариант для Украины, потому что они действительно устроят настоящий парламентаризм, то есть будет несколько политических партий. Они действительно очень быстро договорятся с Западом, с них снимут санкции, в том числе высокотехнологические, они начнут догонять мировое производство», - объяснил Арестович.

Далее, объяснил советник главы ОП, Запад увидит все формальные признаки нормализации государства и начнет «аплодировать» России.

«И вот это либеральная Россия она очень быстро накачает россию до такой степени, что с ней будет очень сложно конкурировать. Потому что снова высокотехнологическое оружие, снова экономическая и культурная экспансии. Для нас это худший вариант. Для нас лучший, чтобы Путин еще пожил некоторое время и ее бы (Россию - ред.) просто доломали санкции, чего многие не понимают», - пояснил свою точку зрения Алексей Арестович.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия не остановится на Украине.

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Кроме того Politeka.net писала, что опыт войны в Сирии не помог оккупантам при встрече с бойцами ВСУ.