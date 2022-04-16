Президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, при каких условиях переговоры с Россией.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищают свою землю от оккупантов из России. Самая сложная ситуация сейчас остается в Мариуполе. Практически сразу россия захотела переговоры, но по сей день они не дали результатов. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, при каких условиях переговоры будут сорваны, передает "УП".

"Мариуполь – это может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах

Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет", - сообщил Зеленский.

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