Об этом сообщил в своем Телеграм-канале руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В публикации уточняется, что порты всех стран Евросоюза закрыли доступ для российских судов.

«Начала действовать директива ЕС о запрете для россиян. Она касается всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также тех, которые сменили регистрацию рф после 24 февраля», - написал Ермак.

Стоит отметить, что данное ограничение предусматривает исключения. Так, запрет на вход в европейские порты не распространяется на судна, подавшие сигнал SOS. Решения для таких случаев будут приниматься индивидуально, уточняется в директиве ЕС.

«Мы будем отслеживать, как именно применяются такие исключения и не использует ли их рф для обходных маневров против ограничений», - добавил в своем посте Ермак.

Стоит отметить, что данное ограничение было введено в рамках пятого пакета санкций ЕС. В Еврокомиссии уточнили, что сейчас под российским флагом ходят 2873 российских суда. Все они попадут под санкции.

Напомним, высадка десанта рф в Одессе окончательно провалилась.

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