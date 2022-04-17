Генеральный штаб ВСУ сообщил оперативную информацию по российскому вторжению по состоянию на 06.00 17 апреля.

"Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся на украинской территории, имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного соприкосновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого горючего и питания.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Определены подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и осуществления артиллерийских обстрелов с территории российской федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичное блокирование города Харькова и обстрелы его жилых районов.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции. Информация уточняется.

На Южнобугском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, по участию представителей федеральной службы безопасности российской федерации, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих в отношении гражданского населения. Эти действия поощряются их военным командованием.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито десять атак врага, уничтожено пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийские системы противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет".

Напомним, оккупанты сорвали эвакуацию из Луганской области, председатель ОГА сообщил подробности: "Российская армия открыла огонь".

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