Премьер-министр Великобритании также добавил, что путин будет вести переговори, только когда у него будет успех по захвату украинских территорий.

Борис Джонсон рассказал, что мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, согласились на общей идее: они будут продолжать поставлять Украине оружие, в том числе артиллерию, поскольку рф продолжает уничтожать украинские земли. Об этом сообщает изадние Reuters.

Премьер-министр Великобритании также добавил, что путин будет вести переговори, только когда у него будет успех по захвату украинских территорий, а затем он может снова попытаться взять Киев.

"Мнение президента Украины, – если я правильно его понял, я много с ним разговариваю, – заключается в том, что он на самом деле хотел бы, чтобы российские войска были изгнаны с их нынешних позиций в Донецке и Луганске. Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудность, с которой сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать снабжать их оружием", - сказал Джонсон.

Джонсон рассуждает, что путин действует очевидно, его стратегия состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы.

Мы писали, противник пока сосредоточится на тех целях, о которых официально заявили российские власти, по крайней мере в ближайшем будущем.

«Ведь на каждого солдата работает 3-4 человека с тылового снабжения. Солдата нужно обеспечить боеприпасами, накормить, заправить горючим его технику. То есть военная логистика слишком усложняется, если подразделения растянуты по всей линии. А эти территории еще нужно удержать», - пояснил Мотузянык.

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