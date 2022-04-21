Арестович рассказал, что в течении суток оккупантам не удалось продвинуться ни на одном направлении.

Заявление президента России Владимира Путина, в котором он запрещает российским военным штурмовать территорию завода "Азовстали" в Мариуполе, означает, что российские войска не могут физически захватить предприятие. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"С утра Путин и Шойгу провели совещание и публично заявили, что, во-первых, Мариуполь взят, во-вторых, что Россия не будет штурмовать "Азовсталь". Потому что "не хотят приносить беды и чинить потери среди российского войска", которому в противном случае пришлось бы вести сложные бои на развалинах "Азовстали". Путин "проявил заботу о российских солдатах". Это означает, что они не могут физически взять "Азовсталь". Они это поняли. Они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают удерживать завод", - сообщил Арестович на брифинге в Офисе президента в четверг.

Также, по словам советника главы ОП, отказ от штурма может быть пояснен еще тем, что РФ перебросила часть своих войск севернее для того, чтобы укрепить там свои силы.

"Они стараются выполнить главное политическое задание – выйти на административную границу Луганской и Донецкой области. Сразу скажу: им не удастся этого сделать", - сказал он.

Арестович подчеркнул, что такое предварительное оглашение победы Россией в Мариуполе, не дожидаясь ни Пасхи, ни 9 мая, показывает, что россияне поняли бесперспективность своей последней активной операции на данном этапе войны.

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