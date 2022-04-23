Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что война России с Украиной может продолжаться до конца 2023 года. Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Дели, отвечая на вопрос, согласен ли он с представителями британской разведки о таких датах, пишет ВВС.
Джонсон ответил, что это «реалистичная возможность».
"У Путина огромная армия. У него очень сложная политическая ситуация, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный выход, который он имеет сейчас, – продолжать свои попытки истощить украинцев бесконечным артиллерийским огнем», - заявил он.
Британский премьер добавил, что "независимо от воинской преимущества российского диктатора Владимира Путина в ближайшие несколько месяцев", он не сможет победить дух украинского народа.
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