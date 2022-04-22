Про це заявив керівник офісу Президента України Андрій Єрмак, коментуючи заяви російських загарбників, пише Politeka.net.
Нагадаємо, в рф офіційно заявили про плани забезпечити сухопутний коридор до Криму і вихід до Придністров'я.
Так, виконуючий обов'язки командувача військами Центрального військового округу Рустам Міннекаєв заявив, що одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом і Південною Україною.
"Це дозволить забезпечити сухопутний коридор до Криму, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", - сказав Міннекаєв.
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У командуванні ЦВО також заявили, що "контроль над півднем України - це ще один вихід в Придністров'ї, де також відзначаються факти утиску російськомовного населення".
"Росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що багато планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії і народу», - відреагував на цинічні плани ворога Андрій Єрмак.
Нагадаємо, у РФ проговорилися про величезні втрати у війні з Україною.
Також Politeka.net писала, що у британській розвідці пояснили причину відмови Путіна штурмувати "Азовсталь".
Крім того Politeka.net повідомляла, що бійці ЗСУ завдали потужного удару по російській авіації.