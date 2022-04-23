Министерство обороны Соединенных Штатов ищет новые возможности для ускорения производства оружия и переброски его в Украину. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на запрос оборонного ведомства, опубликованный на правительственном сайте SAM.gov
"Пентагон ищет новые пути для промышленности США, чтобы ускорить производство и нарастить мощности для создания проверенного, эффективного оружия, требующего минимальной подготовки и быстро экспортируемого в Украину".
Министерство обороны США опубликовало запрос для производителей вооружения. Пентагон интересуют темпы производства оружия и коммерческие возможности, связанные с противовоздушной, противоброневой, противопехотной, береговой обороной, а также беспилотными воздушными системами и средствами связи.
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