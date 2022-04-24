Алексей Арестович спрогнозировал, когда Украина будет иметь существенное преимущество над РФ, и сообщил, что для этого нужно.
Благодаря поставкам вооружения от союзников до конца мая-начала июня Украина будет иметь существенное преимущество над Российской Федерацией.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у российского политика и активиста Марка Фейгина.
Преимущество Украины над РФ будет заметно на тех участках, куда украинская сторона перебросит переданное вооружение.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Зажигательный украинский привет": ВСУ направили на базу "кадыровцев" мощный ответный удар
Оборвалась жизнь двух маленьких украинских актрис: "Никогда не забудем талантливых ангелочков"
Нет контроля в воздухе ни в одной области: провал рф описали в британской разведке
Украинские воины уничтожили большо скопление рашистов под Изюмом: появилось видео
"Это будет фаза позиционной войны, когда российские войска выдохнутся, устанут и не смогут наступать", - отметил собеседник.
Напомним, "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит": после отпора ВСУ оккупантам уже страшно быть даже в тылу.
Как сообщала Politeka, "Каждый жилец – это партизан. Жди!": в Мелитополе мирные жители начали "охоту" на оккупантов.
Также Politeka писала, что "Это будет вопрос не 10-20 лет": Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории.