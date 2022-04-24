Алексей Арестович спрогнозировал, когда Украина будет иметь существенное преимущество над РФ, и сообщил, что для этого нужно.

Благодаря поставкам вооружения от союзников до конца мая-начала июня Украина будет иметь существенное преимущество над Российской Федерацией.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире у российского политика и активиста Марка Фейгина.

Преимущество Украины над РФ будет заметно на тех участках, куда украинская сторона перебросит переданное вооружение.

"Это будет фаза позиционной войны, когда российские войска выдохнутся, устанут и не смогут наступать", - отметил собеседник.

Напомним, "Устали мы здесь! У нас снайпер сидит": после отпора ВСУ оккупантам уже страшно быть даже в тылу.

Как сообщала Politeka, "Каждый жилец – это партизан. Жди!": в Мелитополе мирные жители начали "охоту" на оккупантов.

Также Politeka писала, что "Это будет вопрос не 10-20 лет": Зеленский рассказал, когда Украина вернет оккупированные территории.