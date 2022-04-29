Владимир Зеленский считает, что оккупанты действуют по одной методичке на всех захваченных территориях.

Президент Украины в интервью польским журналистам в пятницу, 29 апреля, рассказал, что есть риски полного прекращения всех переговоров с российской стороной. Дело в тех военных преступлениях, которые совершает армия врага на захваченных территориях.

Кроме того, по мнению украинского лидера, все решает путин, поэтому только переговоры напрямую двух президентов – Украины и россии – могут принести результат.

"Только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Это мое понимание этого процесса. Но риски, что они полностью закроются – любые разговоры, они очень высоки. Именно из-за последствий, которые рф оставляет после себя", – рассказал украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, российские оккупанты на всех захваченных территориях действуют одинаково. "Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они одинаково действуют на тех или иных территориях, которые мы деоккупируем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия", – рассказал Зеленский.

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