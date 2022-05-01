В рф не хотят разговаривать и идти хотя бы на какие-либо уступки с точки зрения гуманистической составляющей.

Мир готов помочь спасти людей из Мариуполя, но сам путин по-прежнему отвергает все предложения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттер.

«Определенные политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции», - сказал он.

Он рассказывал, что россияне не идут на уступки, продолжают требовать невыполнимых условий и также невозможно организовать процесс встречи двух президентов.

В сети отмечают, что также в рф не хотят разговаривать и идти хотя бы на какие-либо уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символически уничтожить Мариуполь и Азов.

«Освободить мир от Запада – Россия снова озвучила новую цель разрушительной «спецоперации» в Украине. «Увольнение» по-русски – это только массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут относиться к «освобождению» Марса от влияния марсиан. Ждем» - добавил Подоляк.

Ранее мы писали, российский общепит решил запретить вход для украинского президента Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. Похоже, россияне на полном серьезе верят, что у глав государств была идея посетить их забегаловку.

Напомним, днепрян тронула история с детьми из Мариуполя: пытаются помочь семье

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