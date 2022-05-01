Разведывательный самолет влетел в воздушное пространство Швеции, которая недавно заявила о своем желании вступить в НАТО.

В воздушное пространство Швеции южнее провинции Блекинге нарушил разведывательный самолет россии типа Ан-30, это самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Об этом сообщает "Шведское радио", подтвердил это и министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Сообщается, что нарушение воздушного пространства произошло в пятницу вечером в течение короткого промежутка времени, после чего военный самолет покинул этот район.

Шведские истребители следили за инцидентом и сфотографировали самолет. "Совершенно неприемлемо, мы, конечно, ответим по дипломатичной линии", - сказал Петер Хультквист.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в Альянс, то государствам блока удастся найти решение по гарантиям их безопасности до момента официального присоединения двух стран.

По информации иностранных СМИ, и Финляндия, и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.

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