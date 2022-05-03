Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что мирного договора с россией быть просто не может. Он подчеркнул, что единственный "договор", который можно подписать с рф, это ее полную капитуляцию. Об этом Данилов рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"С Россией мы можем подписать только ее капитуляцию", - коротко и ясно сказал Алексей Данилов. По его мнению, ни о каком мирном договоре со страной-агрессором не может идти речи.

Также он не слишком верит в гарантии безопасности от международных партнеров. Данилов считает самой большой гарантией для Украины мощь "украинского народа".

Также в рамках этого эфира секретарь РНБО выразил сомнения в нормальном состоянии путина. По его словам, непонятно, что должно быть в голове у человека, решившего напасть на Украину. Кроме того, Данилов отметил, что планы россии захватить до 9 мая юг Украины и дойти до Приднестровья неосуществимые. Он добавил, что победа будет за Украиной, а последствия для "этой страны" украинцы еще увидят.

Напомним, "Выходила к врагам, считала технику": на Киевщине бабушка сливала позиции оккупантов ВСУ.

Как сообщала Politeka, "Чем РФ угрожали эти дети?": появилось видео с последствиями ракетного удара оккупантов по Одессе.

Также Politeka писала, что "Ее последние слова…": 18-летний парень взял опекунство и вывез братьев и сестер из оккупации после гибели мамы.