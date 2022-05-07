Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который воюет за Украину на дипломатическом фронте, считает, что много стран, в том числе и страны НАТО хотели бы "надрать зад" россии, но боятся. А вот у Украины не осталось выбора, поэтому теперь нами все восхищаются. Об этом глава МИД заявил в интервью иностранному изданию Sky News.
Так, по словам Дмитрия Кулебы, далеко не все государство готовы противостать кремлю, так как просто боятся. Поэтому Запад действует против москвы "руками" Киева.
"Причина, по которой так много людей в странах НАТО, включая политиков, восхищаются Украиной, очень проста. Это потому что Украина не боится России. А они боятся. Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмеливается. У нас же просто не осталось выбора", - заявил дипломат.
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