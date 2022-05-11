После того, как проявится решающее превосходство украинской армии над российской начнется дипломатическая стадия, в ходе которой Москва попытается прекратить конфликт.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал российский политолог и публицист, математик Андрей Пионтковский.

Пионтковский также назвал дату, после которой все изменится.

«Это мой день рождения, 30 июня. К концу июня. А там, думаю, будет очень любопытная дипломатическая стадия. Когда Москва будет стараться прекратить конфликт, пытаясь что-то все-таки удержать в зубах и стараться, видимо, будет уже не столько путин, сколько какие-то другие «партиотические» генералы», - предположил Пионтковский, добавив, что эта стадия будет непредсказуемой.

«Поэтому я отвечу в меру своего технического понимания соотношения сил сторон. К концу июня должно проявиться решающее превосходство украинской армии», - пояснил Пионтковский, почему именно в конце июня бои стихнут и, возможно, начнутся переговоры.

Напомним, министр Кулеба заговорил о полном освобождении Украины.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Одессу старыми советскими ракетами - названа причина.

Кроме того Politeka.net сообщала, что премьер-министр Денис Шмыгаль раскрыл еще одну циничную цель российских захватчиков.