Все это движение по платформам, разгрузка, движение на полигоны, всякое такое носит плановый характер.

На данный момент признаков подготовки к наступлению на Украину со стороны Беларуси не видно. Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эфире «Фейгин Live» (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

По словам Арестовича, проверка сил реагирования, начатая МО РБ, не должна вызывать лишнее волнение.

«Проходит у них плановая проверка готовности, плановое учение беларусских вооруженных сил. Все это движение по платформам, разгрузка, движение на полигоны, всякое такое носит плановый характер. Не видим признаков подготовки к наступлению на Украину или в Украину вхождения войск и особого беспокойства не испытываем», — сказал он.

Эксперт также добавил, что белорусские войска в первом этапе вторжения рф на наши земли не были задействованы, когда были действительно необходимы путину. Теперь такой вариант еще менее вероятен.

«То, что не получилось первый раз, второй гарантированно не получится. Ситуация в принципе изменилась. Тогда же было как: вот Киев штурмуют отборные российские части, а сейчас-то чего? Они пойдут без российских частей? Абсолютно нереально», — заключил Арестович.

Мы также писали, украинские военные из одесской бригады нанесли мощный удар по российским позициям и технике. Об этом сообщила на своей странице в Facebook 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.