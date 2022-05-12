Однако, публикацию с критикой россии быстро удалили с сайта издания, которое ее опубликовало.

Бывший посол Китая в Украине Гао Юйшэн в своем выступлении на внутреннем форуме государственной Китайской академии общественных наук, базирующегося Гонконге, резко раскритиковал россию и напророчил ей поражение на всех фронтах. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на публикацию Phoenix media, которую вскоре удалили с ресурса.

Издание опубликовало статью о выступлении Гао Юйшэн, который был послом Китая в Украине в период 2005 по 2007 год. Однако, вскоре публикацию удалили, но в интернете осталась ее архивная версия.

"Каждый день война продолжает дорого обходиться россии. Мало того, что россия отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и публичную борьбу, а это означает, что окончательное поражение России – лишь вопрос времени", - сказал Гао.

Отмечается, что такие высказывания дипломата являются редким отступлением от официальной позиции Китая, заключающейся в том, чтобы не критиковать своего близкого дипломатического партнера.

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