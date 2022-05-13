Об этом, как пишет Politeka.net, заявил министр обороны Алексей Резников, подводя итоги 78 дней войны с Россией. Он отметил, что многие украинцы сознательно или подсознательно воспринимали 9 мая как некий рубикон, учитывая преданность рф символизму.

По его словам, в условном периоде «до 9 мая» российские войска понесли огромные потери, получили поражение под Киевом и не смогли достичь ни одной стратегической цели, изменили тактику.

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"Они бежали из Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины и определили себе новые цели – захват юга и востока Украины. Но этого опять не произошло», - заявил Резников, добавив, что это благодаря массовому героизму воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке.

"Защитники Мариуполя - морская пехота, гвардейцы, в частности, из полка «Азов», Мариупольский батальон ТрО, пограничники, полицейские, разведчики, бойцы Службы безопасности – выиграли для нас время и сохранили много жизней», - отметил министр.

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Таким образом, заявил Резников, до 9 мая россия получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить украинское Государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток.

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"Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы одержать победу в ней, надо тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал»,- пояснил министр обороны.

Относительно того, как дальше будет развиваться ход войны с Россией, Резников предупредил:

"Нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет-точно не скажет никто.

В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора. Более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут осваивать технику наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой.

Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит слом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас его присутствие точечное, это надо понимать».

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По словам Резникова, Украина уже получает от партнеров тяжелое вооружение. Более того, сейчас Украина уже ведет переговоры с партнерами не только об импорте, но и о ремонте техники, построении совместных производственных цепей.

"Происходит стратегический слом в пользу Украины. Этот процесс продлится определенное время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение России неизбежным», - подчеркнул министр обороны Украины.

Резников также заверил, что рост давления санкций и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев создадут условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы достичь хотя бы какого-то успеха.

"Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины", - уверен Резников.