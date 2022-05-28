Президент рф не учел важную особенность украинцев, что сказалось на успехе его «операции».

О просчете российского президента рассказал в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS Владимир Зеленский. По его мнению, неспособность путина понять, что украинцы не хотят быть частью русского мира, сыграла с ним злую шутку.

По словам Зеленского, это не дало путину трезво оценить риски для своей армии перед вторжением.

«Мне кажется, что он просто не совсем понимает или не хочет это делать. Или не понимает, что здесь люди не хотят быть частью русского мира, частью Российской Федерации. Люди хотят просто жить в своем государстве. Он, наверное, и немного переоценил свою армию, мне так кажется», - отметил украинский президент.

Зеленский также рассказал о том, что Украина со своей стороны готовилась к возможной войне еще до ее начала.

«Наша страна готовилась. Мы знали, что это может быть в любой момент», - заявил президент.

Он добавил, что нашим бойцам помог опыт, приобретенный еще с 2014 года.

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