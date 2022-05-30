Сейчас переговоры с россией полностью остановлены, а их возобновление возможно только в случае соблюдения двух конкретных условий.

О том, что именно должно произойти и возможно ли это, рассказал в интервью LB.ua советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах с россией Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас Украина еще ведет переговорный процесс с рф по гуманитарной части, пытаясь организовать гуманитарные коридоры для эвакуации людей. Тем не менее, политико-дипломатические переговоры остановлены полностью.

«Потому что переговоры – это вопрос связи между происходящим в реальном мире, не только на полях сражений, но и в целом: санкции, репутация, партнеры. Россия неадекватно смотрит на это. Это парадокс, который тоже будет вписан в учебники», - пояснил Подоляк.

По его словам, проблема в том, что в россии собственная пропаганда сильно влияет на политическую элиту: чиновники путина фактически живут в своей воображаемой реальности и неадекватно воспринимают события в реальном мире.

«И потому, когда приходят на переговорный процесс, безусловно, они не могут общаться с адекватными людьми», - подчеркнул Подоляк.

Ранее он уже заявлял, что переговоры могут возобновиться при соблюдении двух условий: когда президента Украине предоставит дипломатам дорожную карту, которая покажет позицию, которую Украина может получить, а также когда политическая элита рф начнет «воспринимать мир адекватно».

При этом второе условие пока выглядит нереальным.

«Но когда они начнут получать существенные военные поражения, например, то, вероятно, будут более адекватно оценивать. Когда заработает в полном объеме санкционное давление, станут понимать. Когда некоторые лидеры, в том числе европейские, с которыми они еще общаются, начнут говорить не как Киссинджер, а как Анти-Киссинджер. Тогда они более объективно посмотрят на ситуацию», - уверен Подоляк.

Напомним, российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, нужно ли Украине вести переговоры с рф.

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