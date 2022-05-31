Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что война с россией быстро не завершится, и рассказал, что мы должны сделать, чтобы победить. Об этом он заявил в интервью изданию "Укринформ".

На вопрос о том, какие выводы можно сделать за почти 100 дней войны Украины с российскими оккупантами, Данилов коротко ответил – "выводы делать еще рано". Также он считает, что люди, которые заявляли, что война закончится быстро – говорили опасную вещь.

"К сожалению, война еще будет продолжаться, и нам к победе многое нужно сделать. Нам очень тяжело на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний российский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задание российской федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял. И с этим следует жить, и все наши решения должны приниматься с пониманием этой аксиомы", - рассказал Алексей Данилов.

Напомним, Ситуация на фронте меняется, ВСУ начинают атаковать: "Готовьтесь, оккупанты!".

Как сообщала Politeka, "Нас кинули": жители ОРДЛО жалуются на жизнь, считая себя "жертвами судьбы".

Также Politeka писала, что "Когда крышечка сорвется...": в россии зреет угроза изнутри, где находятся горячие точки.