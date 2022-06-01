Как утверждает известный израильский журналист, обозреватель интернет-издания "Детали" Марк Котлярский - у Путина диагностирован рак поджелудочной железы.

«согласно источникам, в Москве в срочном порядке мобилизован один из корпусов Центра Блохина (кто не в курсе – это Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний, крупнейший центр в РФ – М.К.). Здесь ждут «венценосного пациента» на процедуру, которая называется - парацентез или пункция брюшной полости», - сообщил Котлярский в своем телеграм-канале.

Журналист со ссылкой на свои источники также утверждает, что болезнь Путина очень быстро прогрессирует.

«У Путина диагностирован рак поджелудочной железы - злокачественная агрессивная опухоль, для которой характерно неконтролируемое разрастание железистых и эпителиальных тканей в выводных протоках органа. Причем, скорее всего, болезнь прогрессирует настолько, что операция если и продлит жизнь, то ненадолго», - уточнил Котлярский, добавив, что речь идет максимум о 3-4 месяцах.

В Кремле, по словам Котлярского, к такому ходу событий подготовились. Так, в случае летального исхода Путина страну якобы может возглавить специальный Госсовет. Предполагается, что этот орган будет управлять Россией неопределенное время, чтобы пытаться хотя бы минимизировать ущерб, нанесенный вторжением в Украину.

«Война, безусловно, будет прекращена, войска выведены, и Госсовет попытается «сдать назад», прибегнув к определенным послаблениям», - рассказал Котлярский о возможных действиях рф в случае кончины лидера.

Добавим, что ранее в украинской разведке подтвердили, что у Путина онкологическое заболевание, однако призвали не надеться на то, что он умрет в самое ближайшее время.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов придерживается мнения, что смерть Путина ничего не изменит, так как в россии тех, кто захочет стать таким же «путиным» очень много.

Также сообщалось, что названо имя того, кто может заменить Путина в кресле президента России.