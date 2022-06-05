Об этом рассказал «24 каналу» российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, на фоне слухов о тяжелой болезни президента рф разные «кланы» в Кремле начали борьбу за власть.
«Безусловно, самым мощным кланом является мобилизационный олицетворяющий Николай Патрушев в союзе с Александром Бортниковым и другими. Они претендуют на власть. Не лично, а для того, чтобы сохранять за собой рычаги воздействия», - рассказал Фейгин.
Правозащитник уточнил, что в этот «клан» входят представители ФСБ и других российских силовых структур.
Он отметил, что военный клан заметно пошатнулся из-за отсутствия боевых успехов в Украине.
Еще одной группой, борющейся за власть, стала группа Федеральной службы охраны, связанная с другом детства путина Юрием Ковальчуком.
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Отдельной стоит участь главу нынешнего российского правительства Михаила Мишустина. В случае неожиданного ухода путина с поста президента именно он должен формально стать переходной фигурой во главе государства.
При этом Фейгин подчеркнул, что все эти люди не имеют проектов на будущее, а стремятся только выжить и сохранить свое состояние.
«Поэтому эта ситуация не способна оставаться статической. Никто не сможет заменить Путина. Кто бы из этих кланов ни победил – они все провалятся, поскольку не наделены той властью, которая была у Путина, когда он пришел, как преемник», - заявил Фейгин.
При этом правозащитник считает, что противостояние кланов даже в случае смерти путина не будет слишком активным, хотя ни одна из сил и не будет довольна приходом к власти кандидата из другой.
Фейгин также отметил, что судьба россии после смерти путина будет незавидной, ведь другие страны захотят воспользоваться моментом.
«Несомненно, смерть Путина приведет к цепи катастрофических событий. Кроме того, в России не создали никаких механизмов, которые должны помочь легко сменить власть во время войны. Именно поэтому, считаю, что это шанс для Украины и Запада решить махом все проблемы», - заявил Фейгин.
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