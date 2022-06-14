Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» с Викторией Панченко.

По мнению гостя программы, в этой ситуации речь не идет о том, что российские олигархи из больших патриотических чувств захотели вдруг получить украинское гражданство. В то же время, говорит он, речь идет скорее о политических влияниях из-за инвестиций.

«Каждая страна имела своего российского олигарха, главной задачей которого было политическое влияние», - объясняет Николай Давидюк.

К тому же, отмечает он, Фридман не хотел украинского гражданства ни в 2000-х, ни в 2014, только сейчас, когда возник скорее экономический вопрос.

«А не кажется ли, что мы страна дураков? Мы сражаемся с россиянами и россиянам выдаем паспорта. При чем кому? Пропагандистам и олигархам. Нам не кажется, что мы победим россиян на поле боя, но проигрываем внутриполитическую борьбу?», - спрашивает политолог.

По его мнению, это забивание голов в свои ворота, и это вовсе не касается вопроса либеральности, закрытости или открытости государства, а предоставление гражданства одному обяжет предоставить его и другому. В целом же, убежден эксперт, это пощечина украинской государственности и этот вопрос даже не должен обсуждаться.

По его мнению, Украина должна войти в ЕС, иначе это будет и самой большой ошибкой самого ЕС, и самой большой изменой Украины. Как рассказывает политолог, Европейский Союз создавался как организация, которая исключит возможность конфликта между главными государствами, Францией и Германией, далее присоединились и другие. Но сегодня, подчеркивает эксперт, повторяется то, что уже было 80 лет назад.

«Уберите Украину в Европейский Союз и все, тогда зона конфликта исчезает, все, тогда россия будет на пороге европейского союза. Воевать со всем европейским союзом россия не будет, россия боится больших союзов, россия – сирота, потерявшая все свои союзы и сегодня жалующаяся, бегающая по миру. Как раз надо забирать Украину в Европейский союз и оставлять россию в одиночестве», - констатирует Николай Давыдюк.

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