В россии еще несколько недель будут скрывать факт кончины владимира путина, когда это произойдет.

В этом уверен советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Так, отвечая на вопрос, что будет с россией после смерти нынешнего лидера, Арестович ответил, что есть четыре варианта.

Один из них – это к власти придут люди, которыей сейчас активно выступают за продолжение войны на территории Украины.

«Хунта, которая требует мобилизацию провести, удар какой-нибудь тактический нанести, стратегические бомбардировщики бросить на Киев и Харьков. Но, во-первых, они себя изрядно дискредитировали этой бестолковой кампанией, во-вторых, это вопрос 3-4 недель, когда их снесет уже Запад», - пояснил Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

Согласно еще одному сценарию, могут победить либералы.

«Но тогда куда-то должны деться все силовики, сильно дискредитированные, но они ж никуда не денутся – их там миллионы. Значит, будет какое-то коллективное решение. Недельки 2-3 будут вообще скрывать, что он умер. Возиться будут пока распределение власти, а потом выйдут, объявят и скажут, что мы, мол, начинаем жить по-другому. И все эти недели будут идти активнейшие консультации с Западом и Китаем», - предполагает советник главы Офиса президента.

В таком случае россияне попытаются «вынести на поверхность» некое общее решение с Западом и замять войну в Украине.

«Типа: уходим, извините, ошиблись, так получилось, ну а по Крыму и Донбассу давайте дискутировать. И вот здесь очень много будет зависеть от Украины», - заявил Арестович, добавив, что в любом случае будут колоссальные перемены и отступление российской армии с територии Украины.

«Сто процентов. Главное, что они попытаются сделать – это снова цивилизоваться, снять санкции, экономику восстановить и тупо зарабатывать бабки. Они попытались зарабатывать войной и на войне и, я так вижу, что им очень не понравились эти геополитические игры. Одно дело Дугина слушать, а другое – на деле попробовать и понять, что оно не стоит того», - отметил советник главы Офиса президента Украины.

Напомним, Арестович опозорилсяв прямом эфире - теперь его требуют уволить.

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