Об этом, как пишет Politeka.net в эфире телемарафона предупредила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк.
Форсюк подчеркнула, что Украина должна жить по европейским законам.
Таким образом, по мнению Форсюк, ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз - 2029 год.
"Раньше - маловероятно", - пояснила она, уточнив, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.
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Также Наталья Форсюк подчеркнула, что приобретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.
"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", - заверила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.
Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза в четверг, 23 июня, приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.
В свою очередь лидер Франции заявил, что Украина должна стать членом ЕС по упрощенной процедуре.
"Мы понимаем, что Украина втянута в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС. Франция окажет всю необходимую поддержку этому", - сказал Макрон.
Между тем Дмитрий Ярош призвал украинцев не спешить радоваться кандидатству в ЕС.
Кроме того Politeka.net писала, чем может обернуться потеря Северодонецка и Лисичанска для Украины.