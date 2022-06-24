Украине нужно принять и имплементировать огромное количество законопроектов, прежде чем она действительно вступит в Евросоюз.

Об этом, как пишет Politeka.net в эфире телемарафона предупредила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк.

Форсюк подчеркнула, что Украина должна жить по европейским законам.

Таким образом, по мнению Форсюк, ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз - 2029 год.

"Раньше - маловероятно", - пояснила она, уточнив, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года.

Также Наталья Форсюк подчеркнула, что приобретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

"Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", - заверила генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, главы государств и правительств Европейского Союза в четверг, 23 июня, приняли решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вхождение в ЕС.

В свою очередь лидер Франции заявил, что Украина должна стать членом ЕС по упрощенной процедуре.

"Мы понимаем, что Украина втянута в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС. Франция окажет всю необходимую поддержку этому", - сказал Макрон.

Между тем Дмитрий Ярош призвал украинцев не спешить радоваться кандидатству в ЕС.

Кроме того Politeka.net писала, чем может обернуться потеря Северодонецка и Лисичанска для Украины.