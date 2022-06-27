Владимир Зеленский может встретиться с владимиром путиным на саммите стран G20 в ноябре.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на помощника президента рф Юрия Ушакова, президент рф примет участие во встрече глав государств «Группы двадцати», которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября.

Путина пригласил принять участие в саммите президент Индонезии, которая в этом году выступает хозяйкой мероприятия.

«Да, мы подтвердили, что наше участие также предполагается», - заявил Ушаков российским СМИ.

При этом он не смог ответить, будет ли путин присутствовать на саммите лично, или примет участие в формате видеосвязи.

«Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще много времени, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», - заявил Ушаков.

Примечательно, что в саммите также примет участие Владимир Зеленский. Таким образом, есть возможность, что он сможет лично встретиться с президентом рф. Ранее украинский лидер неоднократно выражал желание лично поговорить с кремлевским диктатором.

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